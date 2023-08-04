全球 5G 基建市場規模加速 領軍全球投資新浪潮

隨著新冠疫情的爆發，加快人們對現代化數位基建例如資料中心、智慧電塔、5G基地台的需求，預料將會不斷出現新的投資機會。滙豐投信指出，根據產業研究機構Precedence Research報告估計，2021年全球5G 基礎設施市場規模估計為58.2億美元，預計到2030年將達到985.7億美元左右，其中在2022年至2030年的預測期內將以36.94%的複合年增長率增長。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，隨著新冠疫情及網路設施發展推進下，讓人們對於網際網路的依賴性日增，全球政府也已體認到必須大力投資數位基建才能保持其自身競爭優勢。因此，相較於傳統基建，新基建項目市場化特色更加明顯，新基建的重點將集中於與數位基礎建設的相關服務，像是5G、大數據中心、人工智慧、雲計算以及網絡安全等都包含在內，預計這些產業都將受益。

劉柏廷進一步說明，其中隨著5G需求持續提升，推展5G服務需要建置更大規模的無線電基站和小型基站網絡，以支援超高速數據傳輸及全面覆蓋。加上，5G中使用的無線電波可以在傳輸距離大大縮短的情況下傳輸更多數據，這也意味著信號發射器需要建置得更為密集方可確保覆蓋的全面性，而所需的光纖電纜、蜂窩塔及小型蜂窩格也將較傳輸距離更遠的4G網絡要多。因此，預估小型基地台數量的提升將相對有效地帶動增加5G使用者的人數。

他指出，除了預估2023年5G的使用量將翻倍增長外，同時至2028年主要成熟國家的使用率更將高達92%，從而帶動產業應用相關的電信塔商可望受惠5G需求爆發商機。預期相關電信塔商企業獲利除有望進一步走高外，亦可提供更具吸引力的配息率，因此不失為追求固定收益的投資人或可留意的布局資產。

滙豐投信強調，數位基建是未來明確的趨勢，投資人千萬不要忽視。而數位基建影響的產業眾多，投資人若想確實抓準趨勢，亦可以透過基金的多元投資的方式介入，將可輕鬆參與數位基建發展，布局未來成長潛力。