蘋果公布財報 法人：看好大立光、兆利及台郡

蘋果公布最新一季財報，營收為818億美元，較去年同期下滑1.4%，但每股收益（EPS）達1.26美元，優於市場預期。Apple新機的推出預計帶動供應鏈營收增長，群益投顧建議繼續買進大立光（3008）股票、兆利（3548）及台郡（6269），鴻海（2317）及廣達（2382）則建議繼續保持中立投資態度。

蘋果供應鏈進入全年旺季，iPhone零組件預計拉貨動能將於第2季啟動，並在第3季和第4季達到高峰。大立光的營運將在第3季轉強。另外，預計MacBook零組件的出貨在第3季底有望提升，並將持續增加。考量台郡即將迎來新機備貨旺季，以及iPhone高頻天線出貨增加，其營收增長動能有望增強。

儘管即將進入 iPhone 新機的組裝備貨旺季，以及有新款 MacBook 即將上市，但由於鴻海在 2023 年 iPhone 的出貨比重下滑，導致其在這方面的業績受到影響。同時，廣達在第3季NB旺季表現不佳，這可能對其業績產生不利影響。這些情況可能會影響鴻海和廣達等組裝代工廠的整體業績和營收表現。

總體而言，iPhone 15系列機種的發表展望和供應鏈進入全年旺季為蘋果及其供應商帶來機遇和挑戰。投資者應謹慎評估各相關企業的基本面和營運前景，以做出明智的投資決策。蘋果公布最新一季財報，iPhone 15系列機種發表展望，供應鏈進入全年旺季涵蓋了蘋果財報和供應鏈動態的重要訊息，對投資者提供了相關市場展望的重要參考。