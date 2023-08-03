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台股重挫 超導體概念股逆勢漲

聯合報／ 記者簡永祥朱漢崙蔡靜紋、國際中心／綜合報導
惠譽下調美國評級與AI股下殺影響，台股昨開低走低，指數跌破萬七關卡。記者杜建重／攝影
惠譽下調美國評級與AI股下殺影響，台股昨開低走低，指數跌破萬七關卡。記者杜建重／攝影

台北股市昨因惠譽調降美國信評衝擊亞股，加上AI股漲多拉回，指數重挫三一九點，失守萬七關卡。相對於大盤收黑，南韓研究團隊近日發表「常溫常壓超導體」LK-99相關論文，帶動全球超導體熱，台股中被視為超導體概念股的一銅、泰銘、金益鼎、大山、太空梭昨開盤亮燈漲停，提供銅合金靶金的光洋科也一度衝上漲停板。

法人表示，短線來看，超導體的炒作氛圍較濃厚，長線仍只有實際相關的概念股才能受惠該議題。

台股昨天賣壓齊步出籠，尤其之前強勢的AI股持續拉回，指數跌破萬七與月線大關，收在一萬六八九三點。而受中颱卡努來襲影響，台北股、匯市今休市一天。法人表示，台股今天不開盤，剛好可暫時避免賣壓對台股的進一步衝擊。

南韓研究團隊日前透過論文未定稿版本網站arXiv.org發表研究成果，宣稱找到可在常溫常壓下達到零電阻的超導體LK-99，引起國際學界關注。南韓研究團隊發布的論文宣稱，這次開發出的新物質LK-99臨界溫度達攝氏一二七度，也就是在攝氏一二七度以下環境就能產生超導現象；代表這項超導體可在常溫常壓下使用，可大大降低能源損耗，用於各項發電設施，抗磁性特性也可用於磁浮列車上。

但國際學界對這篇論文多數仍持懷疑態度，論文主要作者之一李碩裴也表示，論文尚有許多缺陷，是研究團隊成員之一權英完擅自發布，團隊目前正向arXiv要求下架論文，修改補充後向國際期刊申請審查，屆時將接受學界同僚驗證。

儘管論文準確性尚待確認，但資本市場已率先反應。南韓、中國大陸的超導體概念股昨天股價持續狂飆，這股風潮也燒進台股，一銅、泰銘、金益鼎、太空梭都成了超導體概念股，同步飆上漲停；光洋科也一度漲停，並爆出五萬多張大量。

而美國超導公司（American Superconductor）一日股價收盤大漲百分之六十，不過，這間公司其實是電力設備業者。「達卡論壇報」報導，美國超導公司和南韓或美國宣稱最新發現的超導體材料無關，只是因為公司名稱就引發投資熱潮，一旦投資人認清，相關利多就會停止發酵。

國泰臺韓科技ETF經理人江宇騰說，這次帶動引發國內外超導體概念股同步大漲的超導體議題，無疑是畫時代的革命性進步，甚至將步入工業六點○的新階段，但未來需要等更多大型實驗室證明理論可行後，才能斷定是否為真議題，進而才能夠推測出合理的產業前景大餅。即便現階段已上漲噴發的概念股，還是得觀察該公司的本業營運展望，而非猜測超導體應用未來能帶來的新商機。

概念股 台股 團隊

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