外資下修四指標股展望

近來包括台達電、環球晶、世界先進、富邦媒等次產業指標股紛紛舉辦法說，外資圈基於部分產業庫存調整延後至下半年，加上下半年景氣恐未如預期樂觀，因此紛紛調降相關個股評等或目標價，衝擊股價表現。

環球晶1日舉行法說後，高盛證券發布報告指出，環球晶獲利略低於預期，且下半年面對更具挑戰的獲利前景，但可望受惠長約比重提高。高盛對環球晶維持「買進」的投資評等，但目標價從605元降到585元，基於明年獲利預估，給予12倍的本益比。

摩根大通證券也發布報告指出，環球晶客戶已降低需求，且同業明年將釋出新產能，環球晶復甦速度及力道令人擔心，因此雖維持對環球晶的「中立」評等，但目標價從440元降到430元。

台達電同樣於1日舉行法說，野村、高盛、摩根士丹利、里昂、花旗、瑞銀等多家外資券商看多，目標價介於340~450元間，但麥格理證券獨排眾議，雖仍肯定台達電的中長期遠景，但調降評等至「中立」，主要是因為股價最近漲太多，目標價維持在335元，基於明年預估獲利，給予20倍本益比。

在世界先進1日法說會後，外資券商普遍看淡，不是調降評等就是降低目標價。高盛證券維持「買進」評等，但目標價降至90元；野村看法為「中立」，目標價降至78元；花旗給予「賣出」評等，目標價降至70元；大摩給予世界「劣於大盤」評級，目標價62元。

高盛認為，世界營收谷底明顯出現在今年第1季，之後基本面就趨於好轉。不過高盛仍調降世界明年獲利預估，並給予13倍本益比，目標價從92元微降至90元。

至於對世界看法最悲觀的大摩認為，世界第3季預估毛利率不如預期，預期在未來九個月的產能利用率都不會到達65%，因此維持「劣於大盤」評等，目標價維持在62元。

富邦媒法說後，花旗、小摩、大和仍看好，投資評等為「買進」或「優於大盤」，但都調降目標價，分別降到755元、730元、650元；瑞信降評到「中立」，目標價從900元大砍到620元，原因是總體經濟不確定時期延長，加上新進者來勢洶洶，因此調降今、明兩年獲利預估。