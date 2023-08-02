受美債遭降評影響 美股早盤重挫…台指期夜盤最低跌至16,704點

受美債遭降評消息影響，美股四大指數早盤走勢疲弱，道瓊指數下跌0.4 %，那斯達克指數下跌1.2%，標準500指數下跌0.8％，費半指數下跌2.04%；科技股中，Meta下跌2.1%、亞馬遜、網飛、蘋果早盤皆下跌超過1.5%；台積電（2330）ADR跌幅約 2.1%、聯電（2303）ADR跌幅約1.9%，致使台指期夜盤下跌72點，最低甚至來到16,704點。

現貨部分，三大法人賣超353.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加6,153口至11,272口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增增加7,011口至21,181口。

展望後市，法人認為，現貨外資與自營商大幅賣超，期貨外資日盤加碼空單逾四千口，大額交易人亦大幅加碼 12,919 口空單，空單部位再翻新高，使台指期籌碼強空。周三爆量跌破三角收斂向下表態，行情宜保守看待，後續留意週三長黑 K 棒中價賣壓，或向下觀察 7/10 收盤價的前低買盤。