外資看環球晶、台達電、世界先進、富邦媒法說 皆調降目標價

近來電子股紛紛舉辦法說，外資圈基於部分產業庫存調整延後至下半年，加上景氣恐未如預期樂觀，因此紛紛調降各產業指標股評等或目標價，衝擊相關股價表現弱勢。

環球晶（6488）於1日舉行法說之後，高盛證券發布報告指出，環球晶獲利略低於預期，且下半年面對更具挑戰的獲利前景，但可望受惠於長約比重提高。高盛對環球晶維持「買進」評等，但目標價從605元降到585元。

摩根大通證券則發布報告指出，由於環球晶客戶已降低需求，且同業明年也將釋出新產能，環球晶復甦速度及力道令人擔心，因此雖維持中立評等，但目標價從440元降到430元。

台達電（2308）同樣於1日舉行法說，野村、高盛、摩根士丹利、里昂、花旗、瑞銀等多家外資券商看多，目標價介於340~450元之間，但麥格理證券獨排眾議，雖仍肯定台達電的中長期遠景，但仍調降評等至「中立」，主要是因為股價最近漲太多，目標價則仍維持在335元。

在世界先進（5347）1日的法說會之後，外資券商普遍看淡，不是調降評等就是降低目標價。高盛證券仍維持「買進」評等，但目標價降至90元；野村看法為中立，目標價降至78元；花旗給予「賣出」評等，目標價降至70元；大摩則認為世界「劣於大盤」，目標價62元。

高盛調降世界明年的獲利預估，並給予13倍的本益比（低於五年平均的17倍），目標價從92元微降至90元。至於對世界看法最悲觀的大摩則認為，世界第3季預估毛利率不如預期，且預期先進在未來九個月的產能利用率都不會到達65%，因此維持「劣於大盤」的評等，目標價也維持在62元。

富邦媒（8454）1日法說會之後，花旗、小摩、大和都仍看好富邦媒，投資評等為「買進」或「優於大盤」，但都調降目標價，分別降到755元、730元、650元。瑞信則降評到中立，目標價從900元大砍到620元，原因是總體經濟的不確定時期延長，加上新進者來勢洶洶，因此調降今、明兩年的獲利預估。