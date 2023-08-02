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生技醫療落後？法人：具長期成長潛力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

展望後市，生技醫療產業長期成長動能在於全球人口老齡化以及未被滿足的醫療需求仍高。法人建議，投資人可以考慮相對落後，但具有長期成長潛力的行業進行投資。

安聯投信表示，近期受惠於生技製藥業新藥及併購案所帶動，醫療技術創新亦將持續推升生技產業研發投入及併購案的題材及成長引擎，特別是癌症，罕見疾病，基因療法等創新療法；併購題材亦將持續發酵，特別是大型藥商預料將有5000億美元的雄厚實力進行併購，有利於整體產業發展。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，今年S&P500指數漲幅主要集中在大型科技股的強勢表現，這意味股市的上漲不均衡，可能面臨調整的風險，因此投資人可考慮轉向一些相對落後但具有長期成長潛力的行業，而美國醫療生技大廠多為全球相關領域的領頭羊，包括製藥、醫療器材、醫療保險等，因此基金布局在美國醫藥大廠的比率達8成以上。

IHME研究報告顯示，2021年全球約5.29億人罹患糖尿病，江宜虔舉例，預期糖尿病患人數在2025年將增加到13億人，患病率達到9.8%，隨著糖連病患者快速上升，將推升相關用藥需求與糖尿病用藥市場高速成長，而美國禮來藥廠為全球糖尿病用藥銷售第一的藥廠，有利於推升相關業績表現。

江宜虔補充，儘管市場對於今年企業獲利力可能下滑的擔憂未解，但看好醫療產業在不確定的經濟環境中，展現追漲抗跌的強勁防禦力，亦使醫療產業連續數月成為多數經理人首要增持配置。

生技產業 糖尿病 併購

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