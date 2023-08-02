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AI股跳水！超導體LK99概念股接棒續瘋漲 投信提醒股民小心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

南韓科學家宣稱發現「能源聖杯」，透過改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，製出室溫常壓超導體，引來全球關注。儘管這項發明引發雙包爭議，但常溫超導的新發現，在被美國勞倫斯柏克萊國家實驗室認為理論可行情況下，被列為LU-99概念股的一銅（2009）、泰銘、金益鼎、大山、太空梭今天開盤都亮燈漲停，提供銅合金靶金的光洋科也一度衝上漲停板。

據了解南韓科學家發表室溫常壓超導體「LK-99」論文，其中3名南韓科學家將未定稿的論文版本網站搶先在ａｒＸｉｖ刊登；另一篇則有6名科學家聯合發表，資料更為完整，兩篇重點都在強調LK-99可在常溫下發揮超導體的材料特性。

材料專家解釋，超導體具有零電阻、無摩擦特性，在應用上，可以大幅延長電池壽命、製造更快速的數位電子產品、個人電腦性能更好等，範圍含蓋電力傳輸、磁懸浮技術、醫療設備、科學儀器、高性能電腦等，且如果在傳輸電力可達成能量零耗損，將不再需要「散熱」。

LU-99的發現，帶動美國超導公司（American Superconductor）1日股價收盤大漲60%，南韓、中國大陸的超導體概念股今天股價也持續狂飆，這股風潮也燒進台股，今日第一銅、泰銘、金益鼎、太空梭都成了超導體概念股，同步飆上漲停；光洋科也一度漲停，並爆出5.23萬張大量。

不過，不只科學界對「常溫常壓超導體」仍然存疑，即使台股超導體概念股狂飆，投信業今天流傳「超導要加銅 ！一銅漲停；超導要加鉛 ！泰銘漲停；鳥糞還是比較遠，所以大成漲半根；常溫超導體LK99的合成物之一 --- 磷酸鹽(磷灰石)，其主要來源之一就是鳥糞，台耀（4746 ）做膽固醇磷酸鹽也漲停！結論是：市場瘋了」，提醒股民要冷靜、小心。

南韓化學品公司德成（Duksung）今天飆高30%，連續第二天拉漲停；Mobiis也大漲29%，延續前一天上漲21%的強勁走勢；高溫超導線技術公司Sunam、電子零件製造商Shinsung Delta Tech都連續第二天飆漲30%。

中國大陸方面，西部超導公司盤中股價一度上漲13%、江蘇法爾勝和金徽上漲10%、國纜檢測飆漲20%。

超導體概念股 漲停

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