超導體旋風引爆這族群大漲 華新爆量、華榮及大山漲停

南韓團隊上周發表「常溫常壓超導體」LK-99後，引爆超導體旋風，推升相關概念股的漲勢，台股今（2）日盤中大跌逾200點，超導概念股躍升為盤面亮點，多檔概念股早早就高掛漲停，三大概念股族群中，電器電纜股表現整齊，除了華榮（1608）及大山（1615）衝上漲停鎖死之外，華新（1605）盤中爆出逾14.56萬張成交量上漲、大亞（1609）也大漲。

南韓3名科學家上周在論文未定稿版本網站arXiv刊登一篇論文，宣稱製作出室溫常壓超導體；科學（Science）期刊上周報導表示，「果真如此，這項發現將是凝聚體物理學迄今最大發現之一，可望帶來各種技術奇蹟」；不過，許多物理學家仍對南韓科學家最新的宣稱說法抱持懷疑態度。

包括 Nick Cheng 在內的 Jefferies 分析師在報告中表示，「如果LK-99被證明是真的，而且能夠大規模製造，對廣泛產業將帶來顛覆。」影響的領域包括發電、輸電與電力儲存、馬達、懸浮列車與磁振造影（MRI）。

另外，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室也論文表示，經以超級電腦運算LK-99，結果顯示理論上可行；雖然市場仍在等待各國實驗室復現的結果，不過，美國超導公司（AMSC）股價大漲，台股相關概念股題材也搶先發酵。

台股盤中大跌，但超導體概念股由銅鉛概念股包括鋼鐵、電器電纜、綠能環保等三大族群領軍上漲，早盤第一銅（2009）、泰銘（9927）、金益鼎（8390）、太空梭（2440）同步飆上漲停，華榮、大山跟進亮燈。

電器電纜股除華榮及大山率先漲停鎖死之外，華新以41元開高後一度拉升至43.45元，上漲3元，漲幅7.4%，盤中爆出逾14.56萬張成交量，漲幅逾3%；大亞盤中漲幅逾4%，另外，億泰（1616）盤中也衝上漲停。