AI震盪未歇 指標股緯創、緯穎再觸跌停
台股近期走勢震盪，AI族群今（2）日股價續跌，多檔指標股集體跳水，做為指標股的緯創（3231）今日開低走低，殺至跌停引發全面賣壓，旗下伺服器代工廠緯穎（6669）以1,725元平盤開出後下挫，盤中下跌170元、拉低至1555元，跌幅9.85%，也觸及跌停，影響AI概念股表現弱勢。
緯創今日以134元開低走低，早盤爆大量下挫13.5元，跌幅10%，跌至121.5元，成交量達18.2萬張，對此，緯創前一交易日收在135.00元，下跌6.50元、跌幅達4.59%，雖然投信累計已經連續5日賣超緯創持股，但以籌碼面來看，仍獲三大法人買超7,804張，並獲外資買超1萬1,442張。
緯創股價重挫，也拖累轉投資的伺服器子公司緯穎同步弱勢，對此，法人認為，緯創近日因賣壓出籠，而遭摜殺至跌停，但仍握有AI題材帶來的長線優勢，建投資人換個角度思考，從10年發展一產業的精神及角度來切入AI，放慢自己的步調，以更長期的觀點來縱觀全局。
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