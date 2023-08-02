AI類股早盤再重挫 創意斷頭賣壓風險浮現

人工智慧（AI）需求雖然有望持續延續，不過近日以來股價出現賣壓，其中IC設計服務廠創意（3443）在上週五（28日）法說會釋出負面業績展望後，三天內股價跌幅超過兩成，斷頭賣壓風險開始浮現，使創意今天股價將備受市場關注。

創意2日股價開盤以小跌開出後，早盤一度攀至盤上，不過隨著大盤持續下跌，連帶影響AI類股表現，其中創意盤中股價跌幅一度超過4％，跌至1,375元，若以上周五收盤1,815元計算，累計至2日盤中，三日以來最大跌幅一度達24.2％，出現融資賣壓斷頭風險。

事實上，創意今年以來接單表現不斷持續成長，其中5奈米及7奈米製程的委託設計案（NRE）已經進入設計定案（Tape out）階段，使今年營收有望再創新高，不過法人推估由於毛利相對較低的客戶量產件數增加，可能將使今年獲利低於去年表現。

累計創意今年上半年合併營收為131.16億元、年成長33％，平均毛利率30.5％、年減5.1個百分點，稅後純益17.73億元、年成長36％，每股稅後純益13.23元，賺進超過一個股本。