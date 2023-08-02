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AI股民還在研究漲什麼…又殺出超導體！專家：幾個多空循環下來都可報考博士班了

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
南韓團隊上周發表「常溫常壓超導體」LK-99後，引發一股旋風。照片取自網路
南韓團隊上周發表「常溫常壓超導體」LK-99後，引發一股旋風。照片取自網路

其實我覺得股民真的是最好學的一群人，怎麼說捏？

例如2020年漲半導體，就開始研究先進製程、成熟製程，從上游看到下游，光是觀察股的名單就有好幾頁，每個月都有追不完的營收、看不完的法說。

到了2021年漲航運股，就開始研究全球貨櫃航班路線，時不時要看什麼港口衛星圖，檢查哪裡在塞港、有沒有緩解，每周五還得守著最新的運價指數。

同年漲了生技股，便跟著了解什麼是mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗、蛋白質次單元疫苗，臉書還為此追蹤了一大堆醫生的粉絲團。

今年漲AI概念股，就開始研究AI伺服器與傳統伺服器的差別，拆解H100的各部位成本佔比，母公司看完了還要同時兼顧子公司。

現在又來一個超導體，這次連元素週期表都出來了，開始找什麼鉛啊、銅啊、磷酸鹽概念股，還要學習看原子排列圖，必要時還得把求學時期的物理化學翻出來複習一遍。

幾個多空循環下來，不管有沒有賺到錢，差不多也可以去報考博士班了。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI 超導體 疫情 航運股 半導體

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