8/2【早晨財經速解讀】外資大逃亡 台幣放量失守31.5元!二手車錶持續下挫 買氣仍疲憊?

外資股利收入賺飽飽、持續匯出台灣，導致國內股匯走勢脫鉤。新台幣匯率昨（1）日貶值8.8分，收31.518元，連三貶並為近九個月新低，失守31.5元關卡；近三日以來，新台幣匯率累計貶值了2.8角。因出口商積極拋售外匯，匯市交投熱絡，昨天總成交量擴增至19.145億美元。

匯銀主管指出，外資昨天雖買超台股，但因領到不少股利後源源不絕匯出，估計單日匯出金額逾9億美元，美元需求大於供給，導致新台幣匯率盤中最低貶至31.52元，最多貶值9分。

台股昨天終場上漲67點，收在17,212.87點，成交量3,815億元。證交所資料顯示，外資及陸資（不含外資自營商）買超81.3億元，不過外資在匯市呈淨匯出。

匯銀主管指出，主要亞洲貨幣昨天都在貶值，新台幣匯率不過是順應國際金融趨勢，中央銀行並未積極進場阻貶，而是放手讓市場自由交易。在新台幣匯率貶破31.5元後，不少出口商也進場積極拋匯，與外資「你來我往」，使匯市成交量擴增、超過19億美元。

央行統計顯示，昨日美元指數升值0.35%，主要亞幣全數對美元挫跌，其中又以台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日貶幅0.72%，表現最為弱勢。日圓與人民幣匯率昨天分別貶值0.38%和0.26%，新台幣貶值0.28%，星元貶值0.2%。