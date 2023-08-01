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評價相對偏低 法人調高這檔 AI 股投資評等及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

華碩（2357）第2季可望轉虧為盈，下半年迎來獲利復甦，投顧法人評估，公司在人工智慧（AI）伺服器業務的布局，將有利於推升評價，考量2024年個人電腦需求復甦與伺服器營收擴張，上調投資評等為「增加持股」，並調高2024年獲利預估及目標價。

大型本國投顧分析，華碩第2季品牌營收季增5%，但年減7%至1,150億元，略低於前次展望，主因需求疲軟，但隨庫存負擔影響減緩，PC毛利率可望改善，財報轉虧為盈；第3季品牌營收將季增9%，主要拜PC與板卡進入旺季，營利率同步回升。

在AI伺服器布局方面，華碩多年來持續提升業務多樣性，近期推出搭載八顆輝達（NVIDIA）H100 GPU 的AI伺服器，預計今年底開始出貨，並於2024年帶來更多營收貢獻。

法人表示，華碩與輝達關係緊密，應較可確保GPU供應充分，2022年伺服器營收占比約1%至2%，其中資料中心客戶占約三分之一，其餘為企業客戶，預計未來五年企業用伺服器營收將成長五倍，同時資料中心伺服器營收將擴張十倍，隱含未來五年伺服器營收將達整體營收雙位數占比。

AI伺服器業務將帶動2024年華碩伺服器營收成長，營收占比重提升為3%至4%，法人評估，由於伺服器業務毛利率較高(尤其AI伺服器)，營收比重提高將推升利潤率，隨2024年PC營收復甦與伺服器營收擴張，加上利潤率亦將回升，調升2024年EPS預估值，換算獲利年增率達115%。

營收 伺服器

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