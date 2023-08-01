股市活水來了！員工持股信託範圍擴大 最快8月底上路

金管會宣布，最快8月底前，將全面開放信託業辦理「員工持股信託」時，只要是同一集團內員工，不論隸屬哪一家子公司，全都可以將信託資金購買該集團內任一上市櫃公司股票，政府、企業、員工、銀行和股市資金同享利多。

目前員工福利信託有兩類，一是員工持股信託，即信託財產投資自家公司股票，因員工是投資自家公司股票，免做投資風險屬性的商品適配度（KYP），二是員工福利儲蓄信託，範圍較大，包括基金、股債等有價證券，則需做KYP。

銀行局副局長童政彰說，依現行規定，銀行業辦理員工福利信託時，只要營業計劃書中有納入員工持股信託擴及到未上市櫃員工所屬公司者，就可報備後開辦。

但目前多數銀行當初營業計劃書中，並未擴及到未上市櫃員工所屬的集團公司，等於僅接受上市櫃公司員工來申請員工持股信託，導致銀行業要開辦時，需要個案來申報才能開辦。

或是可以走第二條路，非上市櫃員工想買集團股，可透過員工福利儲蓄信託管道，但得做KYC和KYP，程序繁複，因此信託公會建議，可用通函解釋來鬆綁。

童政彰說，已收到信託公會的建議，最快8月底前將發回函給信託公會，再請信託公會轉知會員機構，未來各業者承辦員工持股信託時，只要是同一集團內員工，不論隸屬哪一家子公司，都可以將信託資金投資自家集團內任一上市櫃公司的股票。

銀行局官員也說，「員工持股信託」會委託給銀行，銀行會指定該集團內的一檔股票做投資。