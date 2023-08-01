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台股上漲67.44點 三大法人買超73.42億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今（1）日呈現小幅上漲，盤中最高一度來到17252.32點，大盤指數終場收17212.87點，上漲67.44點，漲幅0.39%，成交量3815.33億元，三大法人買超73.42億元。本報系資料庫
台股今（1）日呈現小幅上漲，盤中最高一度來到17252.32點，大盤指數終場收17212.87點，上漲67.44點，漲幅0.39%，成交量3815.33億元，三大法人買超73.42億元。本報系資料庫

台股今（1）日呈現小幅上漲，盤中最高一度來到17252.32點，大盤指數終場收17212.87點，上漲67.44點，漲幅0.39%，成交量3815.33億元，三大法人買超73.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超81.3億元，投信賣超3.22億元，自營商賣超（合計）4.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.19億元，自營商（避險）賣超4.45億元。

台股今上漲，權王台積電（2330）反彈，終場收567元，上漲2元，漲幅0.35%，聯發科（2454）表現強勢，終場收713元，上漲23元，漲幅3.33%，重回700大關；AI相關概念股今持續弱勢，緯創（3231）、廣達（2382）盤中一度觸及漲停，而威盛、辛耘、華星光等皆表現弱勢。

台股 自營商 三大法人

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