生技股利多題材紛至 台耀、訊聯基因、慧智齊攻漲停

台股今（1）日於平盤附近震盪，生技股中訊聯基因（4160）、慧智（6615）受惠次世代基因定序（NGS）最快明年第2季納入健保給付，股價雙雙漲停，而台耀（4746）同樣攻高漲停，股價創下7年新高，其餘訊聯（1784）、和康生（1783）皆呈現上漲。

慧智近年積極布局癌症基因檢測，包括去年底宣布引進羅氏診斷全方位癌症基因檢測組分析套件，可讓癌症患者在一次檢測中，得知324個癌症相關基因DNA變異；且慧智已發展多種癌症基因檢測，從液態切片到組織切片，再到臨床治療上的使用，為癌症基因檢測提供更全面的服務。

台耀6月、第2季營收雙歷史新高雙創下，台耀原料藥歐洲客戶市占擴大，並將磷酸鹽產品供貨合約轉為五年長約，且台耀今年同時也取得中國大陸認證，預計下半年就會開始出貨；於針劑CDMO方面，透過上下游整合與技術創新，今年成長預估約3～4成，營收挑戰1億元。

和康生第2季營收為1.7億元，季增19.5%，與去年同期相比增加10.82%；單季稅後淨利6,235萬元，年增86.2%，創下歷史新高，累計上半年稅後淨利1.07億元，也較去年同期成長96%；和康生表示，第2季財報表現亮眼，主因於前年加入的大江集團生技大聯盟，帶動整體第2季營收成長驚人。