國內首檔存股概念ETF 00907將配息 15日為最後買進日

雙月配的永豐優息存股ETF（00907），本次預估配息金額已公告，投資人可至於永豐投信官網查詢，實際配息金額將於8月11日宣布，只要在8月15日前買進並持有的投資人，皆可參與本次配息。

回溯永豐優息存股自成立以來歷次配息，除了今年6月因成分股除息時間差影響，當次每單位配息0.074元，其餘四次配息，每單位配息金額皆為0.141元，顯示配息表現相對穩健，適合有長期現金流需求的投資人。

永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳表示，依證交所公布截至6月底定期定額交易戶數，除台積電以外，金融股穩居國內投資人主要存股類型，而永豐優息存股正是首檔以存股概念設計而成的台股ETF，持股集中在一籃子國內金融、傳產類股，在產業營運相對穩、股利率相對亮眼等兩大優勢下，獲得不少存股族青睞。

張怡琳說，金融股長期股性溫和，並有股息配發偏穩、進可攻退可守的投資特性，惟受疫情、升息影響，今年配息相對縮水。不過，觀察上半年各家金控獲利進度，預期明年金融股即有機會回到正常配息水準，伴隨下半年持續有股息入帳、防疫保單賠償進入尾聲等利多挹注，金融股獲利仍不看淡，也帶來後市補漲機會，因此廣納金融、傳產股的永豐優息存股，應會是下半年納入核心部位的不錯選擇。