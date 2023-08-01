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台股買什麼？新制勞退、退撫基金最愛這十檔股票

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動基金運用局、退撫基金管理局今（1）日發布半年報，截至今年6月底，新制勞退基金及退撫基金投資台股，持股最多皆是台積電（2330），占比分別為28.32%及31.75%，持股比率約三成。 （本報系資料庫）
勞動基金運用局、退撫基金管理局今（1）日發布半年報，截至今年6月底，新制勞退基金及退撫基金投資台股，持股最多皆是台積電（2330），占比分別為28.32%及31.75%，持股比率約三成。 （本報系資料庫）

勞動基金運用局、退撫基金管理局今（1）日發布半年報，截至今年6月底，新制勞退基金及退撫基金投資台股，持股最多皆是台積電（2330），占比分別為28.32%及31.75%，持股比率約三成。

新制勞退基金截至今年6月底，投資台股前十大個股及持股比率，依序為台積電（2330）28.32%、台達電子4.08%、鴻海精密3.95%、廣達電腦3.08%、中華電信2.68%、富邦金融控股2.53%、聯發科技2.33%、國泰金融控股2.04%、兆豐金融控股1.61%、中國信託金融控股1.43%。

退撫基金截至今年6月底，投資台股前十大個股及持股比率，依序為台積電31.75%、鴻海3.23% 、台達電2.74%、中華電2.2%、台塑1.89%、 聯發科 1.87%、廣達1.72 %、富邦金1.72%、國泰金1.57%、南亞1.45%。

台積電 富邦金融控股

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