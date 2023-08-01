緯創早盤爆大量、成交逾21萬張 股價再摔一度觸及跌停

台股 AI 族群從昨天集體跳水後，便深陷漲多拉回整理的格局，代工大廠緯創（3231）同樣低迷，昨日盤中就慘摔至跌停141.5元，單日成交量就高達17.7萬張，市值直接蒸發440.29億元，而今（1）日以131.5元開低走低、早盤一度觸及跌停127.5元，截至上午10點半成交量就已達21.1萬張。

若以籌碼面來看，外資昨天賣超緯創7,238張、連帶影響大盤走勢跟著疲軟，統計數據顯示，截至昨（7/31）日緯創近5日就已遭三大法人合力賣超達2萬8,549張，其中又以外資賣超1萬8,949張最多，其次是自營商賣超5,730張，接下來才是投信賣超3,869張，而融資增271張、融券增6,420張，券資比為14.11%。

緯創股價重挫，也拖累轉投資的伺服器子公司緯穎（6669）同步弱勢，終場大跌115元，收1,780元，市值蒸發約200.97億元。對此，法人認為，緯創這2天因賣壓出籠，而遭摜殺至跌停，但仍握有 AI 題材帶來的長線優勢，建議投資人換個角度思考，從10年發展一產業的精神及角度來切入 AI，放慢自己的步調，以更長期的觀點來縱觀全局。