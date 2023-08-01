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這指數20年不曾連二年下跌 中信投信：趨吉避凶的投資利器

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
可轉債指數自成立以來的單年度報酬
可轉債指數自成立以來的單年度報酬

美國公債殖利率逼近數十年來最嚴重的倒掛水準，中國信託投信指出，就過去經驗來看，「可轉債」在面臨金融風暴或景氣逆風時，恢復力快，且具有韌性，從未出現連續兩年下跌的情況。中國信託成長轉機多重資產基金聚焦可轉債，即使面臨經濟下滑也具有高人一等的恢復力，是現階段趨吉避凶的投資利器。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇舉出，過去20年，可轉債指數連二年下跌的情況不曾發生過。據彭博統計至2023年5月，可轉債指數僅在2008年、2011年、2015年、2018年、2022年下跌過，從未有連續兩月下跌，足見可轉債恢復力高。

為何可轉債具有如此高的恢復力？楊士醇分析，主要是可轉債多了轉換的權利，使可轉債兼具股票債券的特性。在符合可轉換條件下，可轉債擁有轉換成股票的權利，轉換後即變成持有股票，參與股票成長性；而未轉換前，其性質類似於債券，投資人可領取債息及到期時還本，價格波動較低。

不過，楊士醇提醒，投資可轉債也是要承擔一些風險，因可轉債如同債券一樣，為發行人發債向市場籌資之方式之一，因此投資人需承擔發行機構的信用風險，以及發行者無法償付本息的違約風險，與其他投資債券可能面臨的風險，另外，當轉換成股票時，也會隨市場波動。

但統計過去10年資料顯示，全球可轉債違約率均較非投資等級債違約率低，經歷景氣逆風事件，如2015年新興市場危機與2020年新冠肺炎疫情，整體可轉債違約率仍維持低檔，截至2022年違約率僅2.03％。

中國信託投信指出，中國信託成長轉機多重資產基金模擬投組配置在可轉債、投等債、股票採五、三、二的比重，透過嚴謹的基本面研究找出更具投資價值之標的，透過長期的操作經驗，打造可重覆的成功操作策略，是在景氣逆風、掌握反彈的首選。

全球可轉債 VS 非投等債近10年來違約率比較
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中國信託 股票 債券

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