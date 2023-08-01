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展望下半年 安聯投信：把握「二大」選股原則

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

下半年選股原則，安聯投信建議把握兩大方向：一是體質佳的大型股，主要是在面對經濟逆風的時候，體質比較強；一是獲利穩定度相對高的產業，例如從今年到明年，獲利都會比以前好，像是非耐久財消費、通訊服務產業等，目前來看都具有這樣的特性。

展望下半年，全球製造業庫存調整加上緊縮貨幣政策，安聯投信指出，全球製造業表現疲弱，但疫情舒緩，服務業將支撐就業市場與經濟表現，全球景氣軟著陸的機率提高。隨著財報對股價影響逐漸提高，持續關注大型成長股；方向上，基本面落底，後續可望回升。

安聯投信分析，面對這個時期的股市，大部分都集中在 AI 或特定標的，以至於整個資產上漲廣度並不太夠，股市的脆弱性也還存在；另一方面，市場還是存有經濟衰退可能發生的預期心理，故配置上建議採取股債均衡會是現階段較佳的做法。

另一方面，由於景氣在放緩，利率維持在高檔，安聯投信表示，有些企業會遇到一些壓力，不管在股市或債市，又或要挑選哪個資產，品質都要來得相對重要；譬如在股市配置上，如何一方面維持品質，一方面在經濟疲軟之際，又有成長性，即是挑選上的關鍵。

製造業 景氣

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