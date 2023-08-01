台股基金後市表現 AI 相關個股優於預期

Fed 決議符合市場預期，升息趨勢已進入尾聲，日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，消費電子終端需求第3季之前雖然不容易有較大的急單或驚喜，但下半年 AI 伺服器相關個股具有優於預期的表現機會，因此盤勢仍偏多視之，產業觀察重心持續放在 AI Server 供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、機殼、散熱等，下半年仍有機會優於預期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，市場關注接下來美國利率走勢，台股評價回到長期均值，股價不若先前便宜，但也並不貴，在多頭架構維持良好下，台灣下半年經濟皆可望逐步好轉，個股仍有很大的表現空間。而以中長線趨勢來看，台股仍有機會持續震盪走高。