AI股領跌 大盤震出3回檔訊號

人工智慧（AI）股賣壓大舉出籠，多檔先前領漲的AI股跌停作收，台股昨天開高走低，高低落差三八二點，宛如「大怒神」。指數終場下跌一四七點，收在一萬七一四五點，成交量擴大到四九二二億元，呈現「價跌量增」景況。

法人指出，大盤上沖下洗，震出三個回檔訊號。一是上市櫃都出現「價跌量增」的不利結構；二是領漲的AI族群紛紛重挫，短線主流股可能將異位；三是大盤當沖比不斷攀高，最近大都在百分之四十以上，顯示投資人愈來愈居高思危。

台股昨天早盤受惠於上周五美股上漲，指數開高走高，最高一度衝上一萬七四六三點，再創波段反彈高峰。不過，隨AI股賣壓大舉出籠，拖累指數午盤時由紅翻黑，終場大跌百餘點，守穩月線支撐，盤中高低差三八二點，創二○二二年九月廿八日高低差三八八點以來最大，量能則為今年次大量。

盤面上，創意、廣達、緯創等多檔AI股亮燈跌停，英業達、技嘉也重挫逾百分之九，電腦類股指數大跌百分之六點四，在所有類股指數中跌最凶。指標股方面，台積電下跌兩元，收五六五元；聯發科法說報佳音，股價昨逆勢漲卅二元，收六九○元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜說，AI概念股這波漲勢已大，出現拉回修正為正常走勢，且目前台股指數僅落於五日均線之下，仍穩於月、季、半年線之上，多頭趨勢未受到破壞，可觀察近日AI概念股走勢是否能盡速扭轉昨天下跌趨勢。

廖炳焜說，亞馬遜、超微、高通等美科技大廠本周將公布財報，若財測亮眼，AI多頭行情可望持續下去。