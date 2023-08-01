台股大怒神 驚見回檔訊號

人工智慧（AI）概念股賣壓大舉出籠，多檔先前領漲的AI股跌停作收，衝擊台股昨（31）日開高走低，高低落差382點，終場下跌147點（0.8%）、收17,145點，成交量比前一交易日大增27%，擴大到4,922億元。加權指數7月漲1.4%，月線連三紅，累計今年來上漲21.2%。

台股昨日早盤受惠於上周五美股上漲，指數開高走高，最高一度衝上17,463點，再創波段反彈高峰。不過，隨AI股獲利回吐賣壓大舉出籠，指數逐漸收斂漲點，午盤時更由紅翻黑，終場大跌百餘點，守穩月線支撐。盤中高低差則高達382點，為2022年9月28日當日388點來最大，量能為今年第二大量，呈現「價跌量增」。

圖／經濟日報提供

法人指出，大盤上沖下洗，震出三個短線回檔訊號。首先，上市櫃都出現「價跌量增」的不利結構，特別是櫃買指數昨日爆量大跌0.9%，收221.69點，成交量擴大至1,399億元，創史上第四大量；其次，領漲的AI族群紛紛重挫，短線主流股可能將異位；第三，大盤當沖比不斷攀高，最近大都在40%以上，昨日仍高達四成，顯示投資人愈來愈居高思危。

盤面上，創意、廣達、緯創等多檔AI股亮燈跌停，英業達、技嘉也重挫逾9%， 電腦類股指數大跌6.4%，在所有類股指數中跌最凶。台積電下跌2元，收565元，跌幅0.3%，優於大盤；聯發科法說報佳音，股價昨日逆勢漲32元，收690元。

熱門AI概念股昨日爆量下殺，從成交金額來看，光寶科昨日成交356.1億元，不但創掛牌以來最大成交金額，並且高居台股第一；廣達以325.5億元的成交金額排第二，緯創以270.4億元的金額排第三。成交金額第四到第六則依次為台積電的160.4億元、聯發科的118.8億元、緯穎的108.3億元。

在法人動態方面，外資昨日賣超88.4億元，結束連四買；投信買超18.4億元，連二買；自營商賣超27.7億元，結束連二買。三大法人昨日合計賣超97.6億元。八大公股行庫則買超21.5億元，連二買。

7月台股在AI族群領漲下，指數上漲229點，最高17,463點，最低16,593點，成交量8.1兆餘元，較6月增26%，連三月增加，創23個月來最大量。展望8月行情，法人指出，由於短線回檔修正壓力大，若月線失守，指數將向16,685點尋求支撐，而後再向上彈升，呈現「先蹲後跳」走勢。