AI概念股跳水 市值大蒸發

AI族群昨（31）日股價早盤普遍開高後不久陸續豬羊變色，兩大人氣股廣達、緯創罕見同步跌停收市，英業達也一度遭摜殺至跌停板後打開，終場大跌逾8.8%，仁寶也跌約2.7%；千金AI股創意、世芯-KY、緯穎都重挫，創意跌停，七檔指標AI股昨天市值合計銳減逾2,250億元，成為台股重災區。

就盤面上來看，昨天廣達重挫跌停價238.5元收市，當日市值銳減超過千億元，「受傷最重」，市值失守兆元大關，降至9,212億元。

據了解，廣達透過子公司雲達持續推升AI伺服器營收占比，截至去年比重已超過五成，是促成此波股價大漲的主要題材。法人認為，廣達昨日因賣壓出籠，遭摜殺至跌停，但仍握有AI題材帶來的長線優勢。

緯創昨日也下殺至跌停141.5元，單日成交量高達17.7萬張，市值蒸發440.29億元。以籌碼面來看，外資昨天賣超緯創7,238張、同步賣超廣達3,576張。緯創股價重挫，拖累轉投資緯穎同步弱勢，終場大跌115元，收1,780元，市值蒸發約200.97億元。

英業達盤中一度觸及跌停，但午盤過後打開，終場收在63.7元，下跌6.2元，跌幅8.86%，市值單日蒸發222.42億元。英業達因AI應用需求暢旺，近日積極擴展研發規模，同時警示股處置期也將屆滿，外界仍看好下半年出貨表現及後續走勢。

仁寶跌勢相對輕，終場跌0.85元、收30.45元，市值僅減少約37.46億元。

千金IC設計股當中，與AI相關的創意、世芯昨天同步大跌。特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意在上周五法說會中，下修全年營收與獲利展望，昨日股價重摔跌停，收盤價為1,635元，成交量1,100多張，收盤時還有超過4,000張賣單高掛，創意市值因此蒸發241.22億元。投信與自營商對其賣超，不過，外資對創意終止連三賣，轉為買超。

世芯雖然今年業績表現預期將強勁成長，但也受到市場氛圍拖累，昨日股價下跌逾8％，跌破2,000元大關，收在1,990元。世芯總市值減少133.08億元。投信與自營商昨日對世芯呈現賣超，但外資對其已連七買。