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股市活水！持股信託範圍擬擴大 同一集團員工全可買股

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股市新活水來了。金管會擬開放信託業辦理「員工持股信託」時，只要是同一集團內員工，不論是隸屬哪一家子公司，全都可將信託資金購買該集團內任一上市櫃公司股票，政府、企業、員工、銀行和股市資金將同享利多。

例如台塑（1301）三寶有多家子公司，目前只有在台塑三寶的員工可透過「員工持股信託」買自家公司股票，但旗下子公司股票因沒有上市櫃，導致旗下子公司員工無法享受此利多。

信託業透過金總提案，希望將這類同一集團、但旗下子公司股票沒有上市櫃的員工，也納入「員工持股信託」範圍內，允許旗下子公司員工也可買自家集團任一股票，此一提案已獲金管會支持，預估嘉惠數百萬名員工。

「員工持股信託」，是指員工每月從薪資中、提存一定金額買自家公司的股票，多數企業也會相對提撥同等金額，做為留才及增補員工退休儲備金。

此舉有五大好處，一、當員工離職或退休後，再以股票或折算現金的方式返還，對員工來說，藉由員工信託持股「存」公司股票，多了一筆退休金，二、對公司來說，員工買自家公司股票，提升向心力、穩固公司經營權也順勢推升股價，共創勞資雙贏。

三、員工買股時、多數企業也會提撥同等金額做獎勵，對政府而言，員工退休金不足透過企業主協助，可增加社會安全網，四、銀行業則可增加信託手續費，最關鍵的是，股市將增加資金新活水。

信託公會秘書長呂蕙容說，此提案是銀行客戶（企業戶）有此需求，認為同一集團內員工，只有上市櫃的母集團員工可以做員工持股信託，但沒上市櫃的子公司員工，卻無法享有同樣福利，不利留才。

加上目前各大集團都做ESG，公司治理評鑑也納入員工福利信託，因此企業希望同一集團內員工，可享受同等福利，不要因隸屬子公司而異。

銀行主管則說，實務上，已有業者以「專案申請」核准辦理非上市櫃子公司員工買該集團內任一家上市櫃公司股票，但就業者來說，申請時間長，不利推廣員工持股信託，建議金管會可採簡政便民、以通函解釋做開放。

此議案已獲得金管會支持，金管會擬以發函解釋做放行。

股票 退休金 金管會

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