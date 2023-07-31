AI重挫、多檔概念股跳水 訊連逆勢強漲成唯一撐盤

台股今（31）日收月線，早盤一度收復17400點，盤中賣壓湧向AI（人工智慧）族群，數檔AI概念股陷入漲多拉回的整理格局，影響大盤指數終場震盪，下跌147.50點、收在17145.43點。今日AI族群一反前幾週的強勁走勢，盤中遭市場賣壓大屠殺，多檔概念股股價開高走低後翻黑，唯有軟體商訊連（5203）撐盤，收在103.5元，成有關台鏈唯一收紅的類股。

訊連今（31）日早盤以百元的高價開出後，一路上攻、走勢強勁，盤中一度拉升近乎至漲停，終場漲幅收斂，收在103.5元，較前一日收盤價上漲4.8元、漲幅達4.86%，相當驚人，而訊連董事長黃肇雄日前透露，公司看好AI應用市場成長趨勢，將於下半年推出8項搭載生成式AI的全新功能；對此，外界也看好後續表現，今日逆勢上漲，成功站回百元大關，躲過市場賣壓的影響。

訊連日前已公布第2季財報，若不計手機APP營收，第2季營收為4.46億元，年增0.8%，營業利益3985萬元，年減36.4%，稅後淨利約6100萬元，季增10.9%，年減40%，每股盈餘0.78元。累計上半年達8.76億元，年增6.4%，營業利益7335萬元，年減10%，稅前淨利1.59億元，稅後淨利1.16億元，年減19%，每股盈餘1.47元。

訊連指出，第二季及上半年獲利較去年大減，主要是手機APP訂閱制的營收認列改採按月分期認列，才會有如此落差。如果還原成以往的計算方式，第二季營業利益年增17.4%，上半年的營業利益年增92.4%。董事長黃肇雄也透露，旗下PC產品9月中將迎來年度大更新，不僅產品會煥然一新，更會增加很多生成式AI功能，屆時出貨加上新功能，營運恢復成長動能。