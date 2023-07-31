AI領頭羊股票下跌？ 分析師：回穩前先觀望

今（31）日，資深分析師連乾文分析股市現象，民眾認為創意很好反而跌停、日先前認為Tesla很好，反而營業下跌、認為intel差，反而轉虧為盈上漲，並建議投資人，AI型領頭羊股票，回穩前可以先觀望，待拉回再適當買進。

連乾文補充，該現象就是根據公司的財報，原因亦是市場的反應，他用考試成績比喻，直言「我認為你應該考60分，結果這次考80分，就是優於預期；那我認為你應該考90分，結果考70分，那你就低於預期」，也就是市場預期的好壞。

另外，有關財報大幅震盪，他指出由於目前美股氛圍尚穩健，美國PCE價格指數創新低，代表通膨減低就是美國的消費支出呈現比預期低，所以現在影響美股股價的穩定度原因在於通膨。