「AI變BI」 台股盤中紅翻黑強震380點 網友喊：當沖好痛
台股今（31）日開高走低，盤中最高一度改寫新年新高，但盤中大跳水，多檔AI概念股翻黑，整體大盤指數高低點震盪382.28點。許多網友見狀喊，「全都是泡沫」、「AI直接拖累台股」、「一整片綠燈!? 我等了一整晚的大場面」、「今天是臺灣BI日」。
台股早盤以17,341.04點開出，一度拉升至17,463.76點，上漲170.83點，11時過後翻黑，一度下挫至17,081.48點；有的網友早盤時還表示，「AI大夥，獲利戰勝之日」、「八月萬八!」、「台股都創歷史新高了 還在怕」、「今天AI全線突破 要買要快」，不過11點過後整體呈現兩樣情。
許多網友對今日狀況表示，「AI大屠殺」、「準備大甩叫惹」、「AI韭菜，要被割了」、「英業達 跌停預備軍」、「宏碁再倒我要哭了」、「AI已死 有事燒紙」、「辛耘90度跳水」、「AI全面跌停也太刺激」。
也有部分網友表示當沖的人真的很慘，「一堆菜比巴 沖進去應該慌了」、「當沖緯創 身心受創」、「沖仔前幾天賺的一次都吐回去」、「緯創鎖死囉 沖仔可憐哪」、「無本當沖準備睡公園」、「當沖仔沖錯直接扛出來」、「今天菁英沖仔要違約交割了」「當沖的應該一堆痛死了」。
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