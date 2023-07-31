政策加持、氫能概念股看俏 這幾檔領漲

行政院核定「淨零12項關鍵戰略行動計畫」，將氫能納入推動項目之一，據指出，政府將投入46億，加速氫能的發展，政策加持下，相關氫能概念股可望受惠，中興電除了車用題材之外，在氫能的布局也相當久，今（31）日領軍華城（1519）、士電等股上漲，另外，康舒、車王電也是領漲的指標股。

行政院核定「淨零12項關鍵戰略行動計畫」，經濟部成立氫能推動小組，以減碳為目標，包括能源局、技術處、工業局、國營會、台電、中油、中鋼等全都入列；根據行政院永續發展委員會資料，氫能發展將包括供給、基礎設施、發電、運輸、工業等5大方向，據了解，政府將投入46億元加速氫能發展，落實淨零碳排，規劃在2050年氫能發電占比達9～12%。

政策加持，相關氫能概念股可望受惠，台股今日開高走低，盤中翻黑，AI指標股成為殺盤重心，緯創、廣達、技嘉、光寶科盤中重挫，氫能概念股則是挾著政策概念，成為盤面上的重要指標股。

中興電投入氫能發展已15年，今日股價以114元開高後一度拉升至121元，盤中漲幅逾4%，主要就是挾著氫能的發展政策題材，同時帶動具有氫能題材的華城及士電的股價表現，華城盤中漲幅逾2%。

另一檔氫能概念股康舒，早盤以57元開高後一度拉升至59.3元，盤中漲幅逾3%；車王電早盤以以59.9元開高後一度拉升至61.3元，盤中漲幅逾1%。