7/31【早晨財經速解讀】GDP不降反升 本週七月非農見真章 加息大門再打開?

美股三大指數上周五（28日）反彈，聯準會（Fed）偏好的通膨數字降到新冠肺炎爆發以來最低，市場看好美國經濟可望實現軟著陸，9月無須再度升息。Alphabet 和 Meta 財報也為投資人對大型科技股帶來更多期待，本周重頭戲就看蘋果和亞馬遜的財報表現。

美股三指數齊揚 本周盯蘋果財報

標普500指數上周五上漲1%；道瓊工業指數上漲約177點，漲幅0.5%；那斯達克綜合指數大漲1.9%。美股三大指數周線全面上揚，以那斯達克2%最多，而標普500指數和道瓊指數已連三周上漲。

英特爾（Intel）因樂觀的業績展望大漲6.5%，費城半導體指數和台積電ADR也受激勵各漲2.2%和1.5%。

美股正加快漲勢，標普500指數今年迄今已上漲19%，完全收復去年失地，反映美國經濟表現比預期更為堅挺，投資人對經濟軟著陸也更有信心。

同時，美國科技業者在這次財報季的法說會較少談論衰退，更多討論人工智慧。

Meta 和 Alphabet 過去一周漲幅都超過10%，主要是公布營收加速成長。接下來蘋果和亞馬遜將在本周四盤後公布財報。

美股表現這麼好 或許正是要開始擔心的時候

美股投資人如今幾乎一無所懼，這讓不少策略師開始防備戰可能爆發的拋售行情。 標普500指數今年已上漲19％，讓原本心存觀望的投資人紛紛重回市場，持股部位也達到歷史新高。

同時，卻很少採取避險交易。 摩根大通策略師指出，買進選擇權市場以防下跌的成本是「你可能見過的最便宜的」。但有理由感到擔心，聯準會（Fed）雖看來即將實現經濟軟著陸，但歷來罕有成功的例子。此外，9月和8月往往是標普500指數每年表現最差的兩個月份。

Vanguard 首席經濟學家戴維斯（Joe Davis）並不採取軟著陸的說法，他在彭博的Podcast節目中表示，除非勞動市場緊俏的情況減輕，否則通膨仍會在一段時間內保持在2%以上。

拜登將限制美商投資陸晶片

彭博引述知情人士報導，美國總統拜登打算下月簽署行政命令，限制美商赴中國大陸進行半導體等關鍵技術投資。

據報導，這道行政命令聚焦於半導體、人工智慧（AI）和量子運算領域的投資，對現有投資計畫沒有影響，而且只會禁止某些特定交易。其他交易必須向政府通報。

消息來源表示，此行政命令預定8月第二周簽署，但因之前簽署時點一延再延，這回也不保證不會再延後。不過，內部討論重點已改變，從原先研議行政命令的實質內容，轉向付諸執行的細節和配套措施。

航運巨頭達飛預料運費保持低迷 可能影響海運股表現

航運巨頭達飛（CMA CGM）海運上季淨利為13億美元，較去年同期創下的歷史新高76億美元銳減83%。該公司預料運費將保持低迷，美國對大陸貨品需求劇減的情形也尚未結束。

留意長榮海運（2603）、陽明海運。

布蘭特原油上看90美元

由於跡象顯示全球石油供應將持續緊縮，國際油價連五周收紅，倫敦布蘭特原油期貨更一度衝破每桶85美元大關，為兩個多月來首見。分析師大多樂觀看好國際油價將續揚，瑞銀更預測布蘭特油價在未來幾個月將漲至每桶85~90美元。

石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）本周將召開油市評估會議，分析師預期，沙烏地阿拉伯從7月起每日自願減產100萬桶的措施，不僅8月將繼續，且預料將持續到9月底，使產量降到過去十年來的最低水準，而且預料將調漲9月銷往亞洲的官訂油價，以「減產抬價」並行，確保油價不墜。