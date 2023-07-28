日股大震盪、逢低買點到 這檔龍頭基金追募200億元獲核准

在日本央行可能改變貨幣政策動向的預期影響下，日經225指數今（28）日大幅震盪，盤中一度下跌846.68點，逼近32,000點，不過，午盤過後急拉，終場小跌131.93點，收在32,759.23點。

對此，元大日本龍頭企業基金研究團隊指出，日本央行今日決議維持超低利率不變，但上修通膨預期也透露「以更大彈性調整殖利率曲線控制 （YCC） 政策」，造成日圓、日股一度震盪。

由於可持續性2%通膨的目標仍未實現，加上依過去歷史來看，即便日圓升值，日股仍有上漲的可能，關鍵在經濟情況，按照本次BOJ經濟預估，2023~2024財年日本實質GDP為1.3%、1.2%，仍屬穩健。

另外近期美國經濟數據表現佳，搭配日本東證指數本益比（PE）目前在15倍，處於近10年平均水準，仍屬合理。元大日本龍頭企業基金研究團隊認為，就目前海內外經濟情況穩健，對日股後市仍以正面看待，逢市場修正都是很好的長期買點。

日本投資魂被點燃，元大日本龍頭企業基金創下今年最強的基金IPO紀錄，本月3日起進行IPO，募集上限為200億元；7日元大投信公告該基金獲得主管機關同意成立且已達募集上限。

元大日本龍頭企業基金第一次追加募集新臺幣200億元、追加發行受益權單位數為20億個單位，今日獲得金管會核准；合計首次募集及第一次追加募集金額最高為新臺幣400億元，淨發行受益權單位總數最高為40億個單位。至於第一次追加募集額度將在取具中央銀行同意函後，開始進行募集。