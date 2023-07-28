證交所IPO 雙響炮 台境企業、天虹科技送件

臺灣證券交易所今年預計挑戰40家公司送件申請上市IPO目標，今（28）日傳來捷報。證交所表示，台境企業（8476）及天虹科技（6937）等兩家公司分別於今日下午2時30分及3時30分送件申請股票上市，為今年度第六家及第七家國內公司申請股票上市。

證交所今年IPO送件家數目標為32家，當中含一般板22家、創新板10家。董事長林修銘日前提高今年IPO內部目標至40家，其中，創新板送件家數將較去年的八家翻倍，約15、16家，其餘為一般板的國內公司、KY公司，KY公司有機會挑戰六家。

依證交所資料，台境企業公司負責人郭人豪，實收資本額8.14億元，主要業務為環境保護工程、廢棄物處理再利用，2022年稅前淨利5.81億元，每股稅後盈餘高達7.19元。

天虹科技公司負責人黃見駱，實收資本額6.06億元，主要產品為半導體設備機台、半導體設備零備件，2022年稅前淨利3.66億元，每股稅後盈餘5.66元。