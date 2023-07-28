聯準會升息一碼如預期 台股站穩短中長天期均線

台股本周在震盪中走高，今（28）日收在17,292.93點，本周指數上漲262.23點，周線漲幅1.54 %，PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，台股指數站穩短中長天期均線之上，多頭趨勢不變，搭配KD指標交叉向上，只要AI動能不熄火，短線有機會挑戰前高，建議聚焦半導體、伺服器包括ABF、組裝、散熱，以及高效能運算、資料中心、AI及CoWoS為主要布局方向。

由於行情震盪，本周三大法人買賣超幅度不大，外資小幅回補36.11億元，自營商買超87.42億元，僅投信站在賣方賣超66.08億元，三大法人合計買超57.45億元。

孫傳恕表示，目前外部環境有利股市多頭，除聯準會如預期升息1碼來到5.25%至5.5%，並聲明上修景氣評估，保留調整利率政策空間，以控制通膨目標至2%之外，美國第2季GDP成長超過預期，加上近期IMF再度上修全球GDP預估值至3%，較4月份預測調高0.2個百分點，反映經濟持續復甦。

孫傳恕認為，看好美國經濟強勁、台灣景氣燈號浮現止跌跡象，製造業廠商最新對未來六個月展望指數大幅回升6.7個基點至44.9，主要看好美國通膨降溫，升息趨緩，及進入下半年季節性新品備貨需求啟動，加上AI應用需求效應持續發酵，廠商回報短單與急單出現，推升新增訂單與生產數量指標大幅上升，並由緊縮轉為擴張，搭配下半年中國大陸政策傾向活化房地產等內需產業，而國內市場則是資金面無虞，有利於股市延續多頭格局。

孫傳恕指出，目前仍以AI相關族群最為強勢，且因為AI可運用的實際面為可預期的發展，雖然這波漲多可能會出現短暫拉回走勢，然在未來產業高能見度的基礎下，遇到波動下跌一至兩成將是不錯的進場時點；另外從企業獲利觀察，市場預期第四季企業年增幅將轉正，特別是ASIC、光電、電信網路族群，年增幅可望達倍數之多，亦有利於相關類股表現。