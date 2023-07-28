台股上漲51.11點 三大法人買超65.48億元
台股今（28）日呈現上漲，盤中最高一度來到17328.21點，大盤指數終場收17292.93點，上漲51.11點，漲幅0.29%，成交量3803.93億元，三大法人買超65.48億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超15.71億元，投信買超6.99億元，自營商買超（合計）42.78億元，其中自營商（自行買賣）買超16.8億元，自營商（避險）買超25.97億元。
台股今上漲，權王台積電（2330）午盤過後翻黑，終場收567元，下跌2元，跌幅0.35%，聯發科（2454）收平盤，終場收658元；緯創（3231）今天恢復正常交易，股價於平盤附近震盪，午盤過後向上拉升，終場收157元，漲幅1.94%，而受惠台積電擴增 CoWoS 產能，辛耘（3583）、弘塑（3131）衝上漲停，創下歷史天價。
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