台積電開平盤 台股開盤上漲2.69點 AI概念股是觀察重心

台股今（28）日開盤上漲2.69點，開盤指數17,244.51點；台積電（2330）以569元開平盤。

國內大型投顧指出，盤面結構部份，近兩個交易日電子股呈現整理，大盤成交金額立即萎縮，顯然指數再創高點仍然有賴電子，故金融、非金電加入良性輪動後，具人氣的AI概念股能否再有攻勢，或將成為觀察重心。

周四（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數下跌237.4點、跌幅0.67%，那斯達克指數下跌77.17點、跌幅0.55%；標準500指數下跌29.34點、跌幅0.64%；費半指數上漲68.89點、漲幅1.86%。

第一金投顧表示，美國第2季GDP成長超過預期，使投資人對於聯準會的政策走向感到不安，致使美股主要指數收跌。

Meta周三盤後公布強勁的第2季財務報告並發布樂觀的第3季財測，周四股價上漲4.4%，接近2022年初以來的最高點。Meta公佈3Q23 EPS 2.98 美元，營收320億美元，優於市場預期的2.91美元與311.2億美元的收入，公司表示廣告業務的反彈提升獲利。

凱基投顧指出，美國盤勢類股部分，以科技股做強勢代表，如通訊服務類的如谷歌A（GOOGL）因財報優於預期股價漲5.78%，工業類股方面則是由波音（BA）領漲8.72%，因為業績超出預期。另外聯合太平洋公司（UNP）宣布前高管吉姆-維納（Jim Vena）接替即將卸任的執行官蘭斯·弗里茨（Lance Fritz）後，股價大漲10.42%。

弱勢類股方面，則是前日表現強勁的材料族群，如力拓公司（RIO）跌2.66%、浦項鋼鐵（PKX）跌3.12%。聯準會如預期升息一碼，但主席在會後表示9月仍有可能再度升息，也可能維持利率不變，具體要看經濟數據的表現，給予市場想像空間，焦點將回到大型科技股財報表現，在Meta平台財報亮眼下，有助盤勢續揚。

三大法人昨（27）日集中市場合計買超96.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超103.3億元，投信賣超15.2億元，自營商（自行買賣）賣超2.4億元，自營商（避險）買超11.3億元。

統一期貨表示，法人籌碼方面，外資加碼期貨多單 1,624 口，未平倉淨多單回升至 2,307 口，自營商則減碼期貨空單 1,600 口。

另外在選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉下移 100 點至 17,400 點，賣權最大未平倉為 16,800 點，但未平倉口數與次大量區 17,000 相近，故以此作為區間底部上移100點，整體市場偏中性觀望。