7/28【早晨財經速解讀】二季度GDP大超預期 美股繼續加速?十年期公債殖利率再破4% 美元空頭被嘎爆?

美國股市周四收低，道瓊工業指數結束1987年來的最長連漲，日本央行將允許長期利率上升的消息推動美國公債殖利率走高。

道瓊工業指數下跌237.4點或0.67%，至35,282.72點，結束連13天的漲勢，標普500指數回落29.29點或0.64%，至4,537.46點，那斯達克指數下跌77.18點或0.55%，至14,050.11點。

日經新聞報導稱，日本央行將維持10年期公債殖利率0.5%的上限，但討論允許長期利率在一定程度上升到該水準之上。路透證實日本央行可能進行微調，以延長其殖利率曲線控制（YCC）政策執行的時間。

Simplify Asset Management的首席投資策略師Michael Green表示，有關日本央行計畫的報導是周四華爾街走勢的最大推動力。

日本公債殖利率攀升導致美國10年期公債殖利率超過4%，降低了股票的吸引力。

周三，美國聯準會一如預期升息1碼。交易員現在認為聯準會9月意外升息1碼的可能性只有20%。聯準會主席鮑爾周三表示，聯準會工作人員不再預測美國經濟會陷入衰退，但不排除再次升息的可能性，聲稱將關注未來的經濟數據。

周四，美國商務部的一份報告顯示，美國第2季經濟成長快於預期，國內生產總值（GDP）環比年率初值成長2.4%，高於路透調查的經濟學家預測的成長1.8%。

Action Economics駐舊金山的全球固定收益董事總經理Kim Rupert表示，周四稍早出爐的強勁經濟數據也讓市場在聯準會周三小幅上調成長預期後重新評估其倉位。他說：「市場正關注聯準會再次升息的可能性上升，這種可能性先前已在很大程度上被市場排除。但現在市場重新消化這種可能性。 」Rupert預計聯準會將在9月升息。

華爾街的「恐慌指標」VIX指數創5月以來最大升幅。

Meta跳漲4.40%，之前該公司公布第2季廣告營收大幅成長，超過華爾街預期。

微軟收盤下跌2.09%，因該公司制定了一項激進的支出計畫，以滿足對其人工智能（AI）支持的新服務的需求。該公司周二公布的單季營收和利潤均超出預期。

大型成長股大漲支撐那斯達克指數今年領跑三大指數，今年迄今累計上漲約34%。

電商平台EBay重挫10.53%，該公司發布的第3季利潤預測低於市場預期，因其擴大支出提振汽車零部件、翻新商品和收藏品等品類的銷售。

晶片製造商輝達（Nvidia）和美光（Micron Technology）分別上漲0.99%和5.48%，稍早之前科林研發（Lam Research）發布樂觀的銷售展望，股價也上漲。

西南航空（Southwest Airlines）急跌8.94%，之前該公司公布第2季利潤下滑。郵輪運營商Royal Caribbean飆升，因上調年度獲利預測。