外資買超台股逾百億 這檔竟連三天買超逾10萬張
台股今（27）日開高，大盤指數終場收17241.82點，上漲79.27點，成交量3496.45億元，三大法人買超96.99億元，外資買超103.3億元。據統計，外資買超友達（2409）74,254張，為買超榜首，為第三日連續買超，總計買超107,988張。
外資今買超前十大依序為友達、群創（3481）、新光金（2888）、國泰金（2882）、開發金（2883）、農林（2913）、元大高股息（0056）、華航（2610）、元大台灣50反1（00632R）、華泰（2329）。
友達昨日法說會公布今年第2季稅後淨損48.07億元，虧損較首季收斂；展望本季，董事長彭双浪表示，整體庫存水位健康，不過，整體產業鏈相對保守，旺季需求變化不是很大，公司將持續關注於終端需求的變化，靈活應對大環境的挑戰。
外資今賣超前十大依序為台新金（2887）、欣興（3037）、東元（1504）、陽明海運（2609）、光寶科（2301）、中信電池及儲能（00902）、輔信（2405）、第一金（2892）、仁寶（2324）、建準（2421）。
台新金控（2887）112年6月自結稅後淨益新台幣15.1億元，前6個月累計稅後淨益88.9億元，累計EPS 0.66元，其中以台新銀行為主要獲利來源；台新金今遭外資賣超7,767張，為賣超榜首。
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