非 AI 族群撐盤：台股漲79點收17,241點 台積電漲3元收569元

多檔AI族群漲多拉回，資金流向金融、非AI、傳產等族群撐盤，帶動台股今（27）日收盤上漲79.27點，收盤指數17,241.82點，成交量3,496.45億元；台積電（2330）收盤上漲3元，收盤價569元。

元富投顧總經理鄭文賢表示，整體來看，台股指數大致呈現月線附近箱型格局。今日影響台股主要在美國Fed會議及財報週，Fed會議升息1碼，符合市場預期，鮑爾對未來經濟看法為軟著路、但後續仍保留升息彈性，端賴通膨降溫速度。整體而言，政策未有進一步利空，激勵台股上漲。

台股另一焦點在國內外企業財報，尤其在科技產業。目前美國企業第2季財報80%優於預期，有利美股進而帶動台股維持高檔震盪。近期美股跟台股盤面上漲結構集中在AI族群，但在大幅飆漲後，市場也會開始檢視評價及籌碼，因此今天開始有些資金從AI部份轉移至非AI、傳產、金融族群。

今日盤勢重點：

1.指數漲79.27點、收17,241.82點，成交量 3,496.45億元。

2.Fed會議升息1碼，符合市場預期，美股企業財報80%優於預期，帶動台股上揚，不過今日多檔AI震盪拉回，部分資金轉移至非AI、傳產、金融族群。

今日盤面維持七千金，強勢的有：大立光、力旺、旭隼

高於500元以上的高價股中，強勢的有：祥碩、材料-KY、材料二KY、譜瑞-KY、AES-KY、富邦媒、精測、環球晶

今日成交量大的強勢股：友達、群創、新光金、農林、華航、開發金、華泰、長榮航、康舒、彩晶

今日成交量大卻走跌者：廣達、廣運、欣興、廣明、緯創

今日成交金額大且走高者：建準、台燿、友達、愛普*、材料-KY、群創、康舒、金居、華泰、長榮航、聯電、波若威

今日成交金額大卻走勢疲軟者：廣達、緯穎、欣興、東哥遊艇、緯創