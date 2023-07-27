美國升息1碼符合預期 台股早盤漲逾百點

美國聯準會（Fed）的公共市場操作會議（FOMC）如預期升息1碼（0.25個百分點），使台股早盤因利多激勵漲逾百點。法人分析,，FOMC並未有超乎預期的動作，且鮑爾並沒有暗示9月一定要繼續升息，僅表示未來Fed是否升息將「依循數據操作（data dependent）」，亦即，現在到9月的FOMC會議間，美國會發布兩份就業報告、兩份物價報告，Fed會觀察這些數據才決定是否要繼續升息，因此台股受此激勵上揚，早盤漲盤百點之上。

法人指出，有別於6月，這次在會後記者會中，鮑爾並沒有「放鷹」，表示參與討論的官員認為要繼續升息的訊息，此外，Fed對於經濟軟著陸愈來愈有信心，包括在會後聲明稿已上修經濟現況評估中關於經濟成長的描述、會後記者會中，鮑爾亦提及FOMC職員不再預測美國經濟會陷入衰退，均被視為重要的市場利多。

不過，對於聯準會後續政策走向，法人仍提醒，雖然此次決策在預期範圍內，但FOMC仍保留升息的選項，防通膨預期死灰復燃。法人分析，鮑爾在記者會中，對於9月是否升息並未釋出明確的政策方向，應是考量到目前利率已高於通膨，實質利率轉正，已對景氣帶來抑制效果，但鑒於外部的干擾因素尚未消除，例如烏俄衝突等，通膨仍可能再度死灰復燃，因此，仍保留再度升息的選項，以防萬一。

法人也對目前市場預期聯準會9月再升息的機率指出，9月中旬再度升息1碼的預期機率從會前的20%提高至22%，變動有限，至於年底基準利率降至5.00~5.25%，較會議之前下滑1碼，2024年底的基準利率則為3.75~4.00%，同樣較會前走低1碼。

美股短暫拉高後回落，但下跌幅度有限，主要受到科技業財報好壞參半的消息所引導。2年期和10年期的美債殖利率均小幅滑落2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），收在4.85%、3.86%，此外，美元指數亦回跌0.25%收101.03，主要因鮑爾並無意外的政策性談話，因此，短期獲利回吐賣壓湧現。