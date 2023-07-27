當沖降稅常態化 證交所董座林修銘首度表態

證券商公會昨（26）日召開會員代表大會，理事長陳俊宏喊出將推動證券市場五大重要建設，並將推動當沖證券交易稅率減半常態化列為五大力推政策之首，獲得與會券商熱烈迴響。臺灣證券交易所董事長林修銘也首度表態支持，「證交所跟券商站在同一邊」。據悉，業界深知稅率減半常態化不易，但希望至少爭取減稅延期。

陳俊宏提出的五大重要建設，包括推動現股當沖證券交易稅率減半常態化、開放證券商得辦理認股借貸業務、研議台股交易及交割相關精進措施、新增電子支付帳戶作為證券投資人進出分戶帳出入金管道、推動證券商發行結構型商品掛牌及開放證券商發行外幣計價結構型債券。

行政院2017年4月起將現股當沖證交稅減半，降至千分之1.5，優惠將於明年底到期。資深證券人士表示，稅率減半對活絡台股市場發揮相當正面效用，希望可以繼續延長或常態化，但大選將至，預計將等選後政局明朗再加大推動力道。

金管會主委黃天牧昨天在會中致詞時表示，過去一年，金管會完成調降權證避險證交稅、放寬證券商客戶分戶帳資金運用、擴大證券商金錢信託及有價證券信託業務範圍等，未來將持續傾聽證券商公會各項建言，在風險可控下盡量鬆綁法規或開放業務，也期許證券商朝數位轉型發展提升投資便利性，同時重視資安防護，維護商譽及投資人信任，並勉勵證券商看重自己，在金融三業中昂首前行，展現投資銀行的風範。

林修銘指出，證交所將持續辦理海外招商引資及國內法說會，面對科技革新也會持續朝數位化的方向邁進，證交所也希望可以和證券商聯防金融詐騙。證交所和證券商公會是無距離的夥伴關係，證交所未來將繼續協助證券商開拓業務。

陳俊宏表示，證券商公會扮演主管機關、證券周邊單位和業者的溝通橋樑，將持續檢視金融環境變遷及瞭解業者實務運作所面臨問題，並研議解決方案及相關配套，包括風險管控、利益衝突防範及投資人權益兼顧等面向，希望藉由促進證券市場穩定發展同時，也能提升證券業者經營空間及競爭力，並祝福台灣證券市場穩健前行。