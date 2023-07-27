台積電開盤上漲4元 台股早盤漲逾百點挑戰17,300點

台股今（27）日開盤上漲26.75點，開盤指數17189.3點；台積電（2330）以570元開盤上漲4元。

國內大型投顧表示，大部分AI概念股已出現漲多拉回，若拉回守住短期均線，仍有機會再次表態上攻，反之，後市將陷入震盪整理或波段拉回，因此現階段在操作上優先聚焦技術面呈現強勢維持在短期均線之上相關個股。

周三（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲82.05點、漲幅0.23%，那斯達克指數下跌17.27點、跌幅0.12%；標準500指數下跌0.71點、跌幅0.02%；費半指數下跌55.89點、跌幅1.49%。

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）26日一致決定升息1碼，聯邦資金利率為5.25%至5.50%區間，不過有經濟學者指出，目前市場聚焦於9月中或今年內Fed是否再度升息，但聲明中看不到與此有關的暗示。聲明中值得注意的變化是，對美國經濟成長力道的描述，從前次會議的「適當的」（modest）調整為「溫和的」（moderate）。

凱基投顧指出，S&P 500的11個類股中有5個上漲，原物料上漲1.8%、科技上漲1.2%表現最佳，房地產下跌0.7%則是表現最差者。

另外，大型股的表現仍是關鍵，如Alphabet和微軟在收盤前公布財報前分別上漲0.8%與1.7%提振指數走勢，其他大型股財報結果也多見正面回應，包括Packaging、通用汽車、3M、陶式化學等等；此外，消費者信心指數創近2年新高，也是推動股市上漲的關鍵。

三大法人昨（26）日集中市場合計賣超27億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超13.6億元，投信賣超19.9億元，自營商(自行買賣)賣超9.4億元，自營商(避險)賣超11.2億元。

統一期貨表示，法人籌碼方面，外資減碼期貨多單5,182口，未平倉淨多單下降至683口，而自營商則減碼期貨空單950口。另外在選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉為17,500點，賣權最大未平倉為 16,900 點。