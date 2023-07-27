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早晨財經速解讀／九月再升息？鮑爾：升息一碼 未來背靠背升息

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7/27【早晨財經速解讀】九月再升息?鮑爾:升息一碼 未來背靠背升息

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

聯準會（Fed）7月利率決策要點如下：

1. 升息1碼，把利率區間提高至5.25%~5.5%，是逾22年來新高。此決議獲所有決策官員一致同意，也符合市場預期

2. Fed的會後聲明與上次比起來變動不大，也未提供未來政策計畫的新指引

3. 聲明中值得注意的變化是，對美國經濟成長力道的描述，從前次會議的「適當的」（modest）調整為「溫和的」（moderate）

4. Fed主席鮑爾在決策會後記者會上表示，通膨從去年中開始緩和，但離聯準會2%的目標還有「一段長路要走」，但又說接下來會視經濟數據整體的意義，每次會議逐次決定利率政策

5. 美股三大指數在聲明出爐後仍在平盤上下狹幅波動，但Fed主席鮑爾舉行記者會後轉強，道瓊工業指數一度漲180點或漲0.5%，若漲勢維持到收盤將是連續第13天收高，打平1987年以來的紀錄。

6. 美元指數跌幅擴大，一度跌破101大關；黃金走高，紐約期貨價漲0.7%，報每英兩1,978美元

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

Fed 聯準會 通膨 美國

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