7/27【早晨財經速解讀】九月再升息?鮑爾:升息一碼 未來背靠背升息

1. 升息1碼，把利率區間提高至5.25%~5.5%，是逾22年來新高。此決議獲所有決策官員一致同意，也符合市場預期

2. Fed的會後聲明與上次比起來變動不大，也未提供未來政策計畫的新指引

3. 聲明中值得注意的變化是，對美國經濟成長力道的描述，從前次會議的「適當的」（modest）調整為「溫和的」（moderate）

4. Fed主席鮑爾在決策會後記者會上表示，通膨從去年中開始緩和，但離聯準會2%的目標還有「一段長路要走」，但又說接下來會視經濟數據整體的意義，每次會議逐次決定利率政策

5. 美股三大指數在聲明出爐後仍在平盤上下狹幅波動，但Fed主席鮑爾舉行記者會後轉強，道瓊工業指數一度漲180點或漲0.5%，若漲勢維持到收盤將是連續第13天收高，打平1987年以來的紀錄。

6. 美元指數跌幅擴大，一度跌破101大關；黃金走高，紐約期貨價漲0.7%，報每英兩1,978美元