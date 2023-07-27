高價股回檔 僅剩七千金

台股昨（26）日震盪回檔，千元以上高價股齊步拉回修正，千金股檔數再度滑落，由「十千金」降至「七千金」，千金股族群疲弱臉綠，股價全數回檔修正。

高價股向來是台股盤面重要信心指標，今年以來股價曾站上千元的「千金股」，檔數最高時有13檔；不過，在盤勢高檔回落下，昨天千金股同樣拉回修正，降至七檔，僅剩「七千金」。

觀察千金股昨天股價表現，信驊、世芯-KY坐穩股王、股后寶座，加上大立光、緯穎，四檔仍位居「2,000元俱樂部」。

川湖昨天失守千元，收在943元，跌7.09%；保瑞昨天跌破千元，收跌停905元；亞德客-KY昨天也自千元之上滑落，收在978元，跌2.2%。「1,000元俱樂部」僅剩力旺、創意、旭隼。

台新投顧副總黃文清表示，高價股通常具股本小、籌碼輕盈優勢，且要搭配產業趨勢正面，自身競爭力又須居龍頭地位，甚至市占不斷擴張，帶動每股純益表現逐年大幅增長，這些條件缺一不可，才有可能成為台股尊貴的千金代表。

法人也提醒，由於市場法人、主力及中實戶買盤相繼進駐高價族群，在資金極度集中下，高價股的本益比、股價淨值比均攀升許多，須留意變成另類投機股。

先前市場雖有一波調節力道，但龐大的高價股持股似乎仍有解套賣壓，還未完全消化完畢，只是部分法人先行調節出場，未來高價股是否能夠穩住局勢，預期將和台股整體發展息息相關。