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台股下跌36.34點 三大法人賣超27.03億元
台股今（26）日震盪，盤中最高一度來到17121.99點，大盤指數終場收17162.55點，下跌36.34點，跌幅0.21%，成交量3630.68億元，三大法人賣超27.03億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超13.63億元，投信賣超19.96億元，自營商賣超（合計）20.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.4億元，自營商（避險）賣超11.29億元。
台股震盪拉回，權王台積電（2330）開高走低，終場收566元，下跌3元，跌幅0.52%，聯發科（2454）同樣走弱，終場收655元，下跌10元，跌幅1.5%；AI題材震盪拉回，今盤面以航運、面板、金融等表現較強勢，其中面板雙虎的友達（2409）於今日下午召開法說，早盤股價暖身，終場收19.8元，漲幅3.39%。
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