AI貫穿科技投資主軸 國泰中小基金淨值創新高
AI目前貫穿2023年科技投資趨勢主軸，國泰中小成長基金經理人林靜怡表示，國泰中小成長基金的前幾大持股分別為奇鋐（3017）、力旺（3529）、台積電（2330）、創意（3443）、世芯（3661）、緯創（3231）、健策（3653）等，多為此波受惠的AI概念股，助攻基金淨值在7月24日創新高，今年以來報酬率達53.9%，近一個月也有15%的漲幅。
林靜怡指出，國泰中小成長基金財務結構健全、經營績效優異，讓整體投組表現更為穩健，目前基金持股主要集中於電子股，多檔持股受惠AI題材而有亮眼表現，隨下半年旺季將至、補庫存行情可期，題材股仍有機會輪番表現，電子產業持續看好AI、電動車、汽車電子、server與HPC相關電子零組件等，相關個股若逢回將擇機加碼。
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