AI 族群回檔 台股力守五日線 跌36點收17,162點

台股今（26）日收盤下跌36.34點，收盤指數17,162.55 點，守穩五日線，成交量3,630.68億元；指數守穩五日線。台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價566元、跌幅0.5％。法人表示，AI族群漲多今日出現較明顯壓力，資金轉向航運、觀光等非電子族群，指數下檔具支撐，盤面維持震盪整理格局，長線可關注震盪拉回、近期落後補漲的PCB、工業電腦、設備族群等與AI有關的電子族群，或是待散熱主機板、伺服器等強勢族群拉回至五日線時，分批布局。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，目前盤面為震盪整理格局，前一段時間領漲的電子族群強勢帶動指數上揚，AI族群漲多今日出現較明顯的壓力，資金轉向航運、觀光等非電子族群，表示市場信心非常強勁，使指數下檔具支撐。

在操作策略上，目前還是偏多思維，若以長線的角度來看，電子族群震盪拉回時，可以逢低分批布局，關注近期剛開始落後補漲的有關AI相關族群，比如PCB、工業電腦、設備族群等，或是耐心等待比較強勢的指標像是散熱主機板、伺服器等，震盪拉回至五日線時，可分批布局。

非電族群的部分可以稍微關注碳權相關族群，由於8月7日碳權交易所即將開始，近期應該都會持續見到有關碳權的相關利多訊息。

提醒投資人，AI為中長線題材，但目前的角度來看，漲多正乖離偏高，尤其是當沖的比例非常高，建議中長線投資人，像是超過5成甚至超過6成以上都是當沖格局的個股，由於可能會有比較大的波動，可以先採取場外觀望策略，或是盡量選擇比較低位階股的標的會相對安全。

今日盤勢重點：

1.指數跌36.34點、收17,162.55 點，成交量3,630.68億元。

2.盤面呈震盪整理格局，AI族群漲今日出現較明顯的壓力，資金轉向航運、觀光等非電子族群，表示市場信心非常強勁，使指數下檔具支撐。

後市展望：

1.指數震盪區間：16,950至17,350點

2.可關注族群：震盪拉回、近期落後補漲的PCB、工業電腦、設備族群等與AI有關的電子族群，或是散熱主機板、伺服器等強勢族群；碳權相關族群。

今日盤面剩下七千金，千金股走勢較為疲軟，而高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的有：弘塑、東哥遊艇、儒鴻。

今日成交量大的強勢股：華泰、新光金、廣達、群創、友達

今日成交量大卻走跌者：東元、台燿、廣明、技嘉、邁達特

今日成交金額大且走高者：廣達、光寶科、緯創、華泰、建準

今日成交金額大卻走勢疲軟者：技嘉、東元、台燿、創意、廣明