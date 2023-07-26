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新光金成交量居前突破10萬張 金融指數創一年新高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

新光金（2888）帶量上漲2.4％至9.4元，重寫一年新高，成交量於今（26）日11點前已突破10萬張，位居成量第二之個股，帶動金融股表現上揚。金融指數創一年新高，上漲1.35%至1685點，台新金上漲2.2%至18.45元；國泰金富邦金皆上漲1.9%，國泰金漲0.85元至45.4元；富邦金漲1.2元至64.1元。法人表示，金融族群營運面受益於目前升息過後高利差的環境，此外，金融股與經濟面高度相關，若下半年景氣有望轉好，也將會受益。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，今年加權指數表現主要是靠電子族群上攻，反映市場預期景氣會先蹲後跳，下半年有望轉好，若景氣復甦則高本益電子族群會是最主要受益族群，不過金融族群也與經濟面高度相關，在升息過後高利差的環境下對其營運面也為有利因素，可伺機布局，提醒投資人，金融族群股性較牛，看好金融股的投資人進場後需較有耐心。

今日強勢的金融股：新光金、台新金、國泰金、富邦金、兆豐金、開發金、統一證、旺旺保、玉山金、永豐金。

國泰金 富邦金

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