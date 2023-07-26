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台股中小型股表現活潑 今年表現一次看

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股中小型基金今年表現。製表／崔馨方
台股中小型基金今年表現。製表／崔馨方

加權指數自波段高點回檔，台股漲多震盪，中小型股表現相對活潑，現階段美6月CPI年增3%創逾兩年來新低，通膨數據已明顯降溫，為Fed結束升息周期帶來曙光，短線台股震盪過程當中，類股持續輪動，AI概念股表現續強，可留意下半年獲利動能強的中小型績優股，並關注台股中小型基金表現。

日盛小而美基金研究團隊指出，市場屏息等待聯準會(Fed) 美東時間7/25至7/26的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，市場預估若經濟情勢無太大變化，聯準會將於7月底FOMC會議升息1碼。此外，另一重頭戲便是美國財報季正式起跑，本週將有超過170家標普成分股將揭曉財報，包括AI霸主、半導體業風向球的企業等科技龍頭皆將在本周接力登場，市場持續關注主要財報表現與展望。

日盛小而美基金研究團隊表示，台股第二季季報將在8月中旬前全數出爐，營運持續優異族群可望躍升為市場焦點，資金目前仍然持續關注AI 相關類股，如組裝、散熱、機殼、電源供應器、高速CCL 及基板等，短期內AI題材不滅，多頭行情仍將繼續，指數長期來看將是盤堅格局，其中業績能見度較高的族群仍具有較大的上檔潛力。

台股 AI 財報

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